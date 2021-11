Coupe du monde 2022: l'Algérie gifle Djibouti, le Burkina Faso au pied du mur

Eliminatoires-Coupe d

Match sans encombre pour les champions d'Afrique algériens, vendredi 12 novembre, lors de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2022 (2e tour). Opposés à Djibouti au Caire, les Fennecs se sont imposés facilement (4-0). Neutralisé par le Niger (1-1), le Burkina Faso devra battre l'Algérie lors de l'ultime journée pour lui souffler la qualification.





Les chiffres de l'Algérie sont impressionnants, mais les hommes de Djamel Belmadi ne sont pas encore parmi les dix qualifiés pour l'ultime tour de barrages qualificatifs pour la Coupe du monde au Qatar. Les Algériens sont plus que jamais leaders du groupe A et l'équipe la plus offensive de ces éliminatoires après leur succès vendredi à Djibouti (4-0). Mais le Burkina Faso est encore en embuscade.





Et de 39 pour Slimani

Au Caire en Egypte, dans le même stade international où ils furent sacrés champions d'Afrique en 2019, les Fennecs n'avaient pas grand chose à craindre d'une faible équipe de Djibouti. Le 2 septembre, ils avaient commencé leur campagne dans ce 2e tour en écrasant ces mêmes Djiboutiens 8-0 à Blida. Deux mois plus tard, l'addition est moins salée, mais la domination algérienne toujours évidente.