Coupe du monde 2022 : la RTS ne diffusera que 28 matchs, le reste est à suivre sur…

La RTS ne diffusera pas tous les 64 matchs de la coupe du monde Qatar 2022. Elle ne pourra en retransmettre que 28 sur les 64.





Cette précision vient de Maître Louis Biyao, avocat de la chaîne togolaise New World Tv, par ailleurs détentrice des droits de retransmission du mondial dans les pays francophones d'Afrique au Sud du Sahara. "La Rts a le droit en gratuit c'est-à-dire le feetwhere et ça représente 28 matchs. Pour suivre l'ensemble des matchs, il faut s'abonner aux chaînes de New World Tv à travers les opérateurs télécom du Sénégal", précise l'avocat sur les ondes de la Rfm.





En effet, selon Maître Louis Biyao, la chaîne togolaise diffusera les matchs en français et en langue locale.