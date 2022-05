Coupe du monde 2022 : Le recours de l'Algérie rejeté par la FIFA

Deux jours après le but de Karl-Toko Ekambi, synonyme d'élimination pour les Fennecs, dans les derniers instants de la prolongation, la Fédération algérienne (FAF) avait annoncé l'introduction d'un recours auprès de la FIFA et demandé à faire rejouer le match à cause de « l'arbitrage scandaleux » du Gambien Bakary Gassama.





Mais la Commission des arbitres de la FIFA a opposé une fin de non-recevoir à cette demande, selon un courrier rendu public samedi par la Fédération algérienne. « Nous regrettons que, selon votre appréciation, les décisions des arbitres aient pu influer négativement sur le cours de la rencontre, est-il écrit. L'ensemble des incidents survenus pendant le match ont été examinés avec soin par les deux arbitres vidéo, conformément aux lois du Jeu et au protocole d'assistance vidéo à l'arbitrage. »







Contactée par l'AFP, la FIFA a confirmé que la FAF avait saisi sa commission de discipline et avait demandé l'analyse de sa commission d'arbitrage. « La FIFA a répondu à la FAF sur ces deux dossiers et considère le dossier clos », a indiqué à l'agence de presse un porte-parole de la FIFA dans un courrier électronique.