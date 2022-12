Coupe du monde 2026 : Ces innovations que la FIFA souhaite mettre en place

Alors que la fête du football se déroule actuellement au Qatar, l’instance dirigeante du football mondial, la FIFA, pense déjà à la prochaine édition. Prévue en 2026, la coupe du monde, co-organisée par les Etats-Unis, Mexique et Canada, se veut être innovante sur plusieurs points. La première révolution, et pas des moindres, est le nombre de nations qui participeront à la compétition qui sera de 48 au lieu de 32. Pour l’instant, la FIFA s’interroge sur le format à adopter pour la composition des groupes. En effet, la première option qui se dégage est de composer 16 groupes de 3 équipes. Dans ce cas de figure, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour le prochain tour à savoir les 16es de finale. Mais selon des informations du quotidien The Athletic, la FIFA pourrait revenir à une composition de poule traditionnelle à savoir 4 équipes par groupe.





Mais la réforme la plus inédite que l’instance dirigeante du football mondial réfléchirait à introduire pour trancher les possibles nombreux cas d’égalité entre équipes est une séance de tirs au but. L’idée serait de programmer une séance avant ou après le coup d’envoi afin d’octroyer un bonus à une équipe en cas de match nul. Si la séance avait lieu après le match, il y aurait "un risque accru de manipulation - par exemple si un résultat particulier profite aux deux équipes jouant et élimine le troisième pays du groupe", précise The Athletic.