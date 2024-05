Coupe du monde 2026 : la Guinée Équatoriale et Emilio Nsue lourdement sanctionnés par la FIFA

Terrible nouvelle pour la Guinée Équatoriale. Le Nzalang Nacional, bien lancé dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 avec deux victoires, s'est vu infliger un retrait de six points. En cause, la présence jugée illégale d'Emilio Nsue lors des victoires contre la Namibie (1-0) et le Liberia (0-1).





Capitaine et joueur vedette de la Guinée Équatoriale, Emilio Nsue a été sévèrement sanctionné. En effet, la FIFA a retiré les deux victoires obtenues par la Guinée Equatoriale contre la Namibie le 15 novembre 2023 et le Liberia le 20 novembre 2023. Pourquoi une telle décision ? Emilio Nsue, meilleur buteur de la dernière CAN et buteur lors de ces deux rencontres inaugurales des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, était a priori inéligible au regard des règlements de l'instance.





Cette sanction n'est pas nouvelle pour le natif de Palma de Majorque. En 2013, le joueur de 34 ans, qui avait porté les couleurs des équipes de jeunes de l'Espagne, avait déjà été sanctionné pour n'avoir pas pu fournir tous les documents validant son changement de nationalité sportive. Cela avait entraîné deux défaites sur tapis vert contre le Cap-Vert lors des éliminatoires de la CAN 2015. Cette décision n'avait cependant pas eu de grosses conséquences, puisque la Guinée Équatoriale avait dû organiser le tournoi en urgence suite au désistement du Maroc.





Emilio Nsue suspendu 6 mois





Après avoir décidé de prendre sa retraite internationale à la suite de la CAN, en critiquant les dirigeants de sa fédération, Nsue était attendu pour les prochains matchs face à la Tunisie, le 3 juin, et le Malawi, le 10 juin. Cependant, une nouvelle procédure de la FIFA, qui n'a toujours pas reçu certains documents réclamés, a conduit à une suspension de six mois pour le joueur de 34 ans. La Fédération de Guinée Équatoriale de Football (FEGUIFUT) devra également s'acquitter d'une amende de 150 000 francs suisses (environ 151 180 euros).