Coupe du monde : Bellingham, le « gamin » qui met tout le monde d’accord !

Bellingham, joueur Anglais

Après le match contre les Lions de la Téranga (3-0), hier dimanche, beaucoup de spectateurs sénégalais continuent de commenter la prestation des buteurs Bukayo Saka, Harry Kane ou encore Jordan Henderson. Mais, en Angleterre, et un peu partout dans le monde, c’est le jeune crack anglais Jude Bellingham, qui continue de faire parler de lui pour sa technicité et sa constance depuis le début du tournoi.









"Hey Jude" résonne plus fort que jamais dans les pubs anglais depuis le début de la Coupe du Monde, car les Beatles ont désormais une incarnation de leur chanson mythique. Titulaire indiscutable dans l'entrejeu des Three Lions depuis le début du tournoi, Jude Bellingham, le milieu de terrain du Borussia Dortmund, est l'un des grands bonhommes du joli tournoi des Anglais. Buteur face à l'Iran, il a lancé son équipe dans la compétition. Hier, il s'est mué en passeur décisif sur l'ouverture du score face au Sénégal (victoire 3-0). De quoi conquérir toute l'Angleterre et ses anciennes gloires.





« Comme s'il avait joué 100 fois pour l'Angleterre »





Roy Keane emploie le terme de "superstar" sur ITV Sport pour parler du joueur de 19 ans, "quand c'est un peu serré, vous avez besoin d'un milieu de terrain pour courir et produire un peu de magie, et c'est ce que Bellingham a fait là-bas. Brillant. (...) Nous continuons à utiliser le mot, mais maturité, il joue comme s'il avait joué 100 fois pour l'Angleterre. Je n'ai pas vu un jeune milieu de terrain jouer comme ça depuis des années. Sa maturité, sa prise de décision, ce qui est énorme pour un milieu de terrain, le gamin a tout."





Un constat partagé par Gary Lineker : "Mon Dieu, Jude Bellingham est incroyablement bon. C'est le leader de cette équipe. Ses parents doivent être si fiers. Je l'aime" a-t-il tweeté sur son compte.





« Je ne veux pas trop le mettre en avant parce qu'il est encore jeune, mais c'est l'un des joueurs les plus doués que j'aie jamais vus. Je ne vois aucune faiblesse dans son jeu. Je pense qu'il a tout et je suis sûr qu'il deviendra le meilleur milieu de terrain du monde", a vanté Phil Foden, repris par Onze Mondial.





"J'ai toujours dit qu'il était l'avenir, mais il est aussi le présent. Il a été incroyable ce soir et il était partout sur le terrain, et il était partout lors des trois derniers matchs. J'espère qu'il pourra continuer comme ça", a ajouté Saka. Le nouveau roi est là.