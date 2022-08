Coupe du monde : El Hadj Diouf livre son pronostic sur le parcours des Lions

Plus que 3 mois avant le début de la plus grande compétition de football au monde (21 novembre). Cette édition à 32 nations verra le Sénégal honorer sa troisième participation après 2002 et 2018. Les lions de la Teranga, forts de leur titre de champion d’Afrique, sont vus comme des outsiders par de nombreux observateurs. Un avis que partage l’ancien international sénégalais El Hadj Diouf.



Le double ballon africain a, lors d’une interview accordée au média WinWin, livré les clés d’une bonne participation des Lions :”Il ne s’agit pas de la qualité de l’équipe nationale en ce moment. Maintenant, il y a beaucoup d’émotions à 3 mois du début de la Coupe du monde. L’équipe qui peut mieux gérer la pression aura un avantage, je pense que tous les matchs seront très compliqués, et quand tu joues en Coupe du monde, c’est très difficile parce que tu joues contre les meilleures équipes du monde”.



Pour le finaliste malheureux de la coupe d’Afrique 2002, le Sénégal doit pleinement croire en ses chances et espérer aller jusqu’au bout :“Nous sommes champions d’Afrique et nous devons aller à la Coupe du monde pour répéter l’exploit de 2002. Nous avons des joueurs qui aiment le football, jouent dans les meilleures équipes européennes et peuvent faire des choses historiques au Qatar. Laissez-moi vous dire que le Sénégal peut gagner la Coupe du monde 2022”



La légende sénégalaise du ballon rond a terminé en donnant des instructions sur la marche à suivre des protégés d’Aliou Cissé dès le début de la compétition : “Nous devons essayer de marquer des buts lors du premier match contre les Pays-Bas et essayer de gagner, car ce sera la clé pour entrer dans le deuxième tour… Certains fans pensent que battre le Qatar est une tâche facile, et ce n’est pas vrai du tout.”