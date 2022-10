Coupe du monde : Okocha croit en deux équipes africaines...

Jay Jay Okocha mise sur l'Afrique de l'Ouest et du Nord

Cinq nations représenteront le continent africain lors de la prochaine coupe du monde au Qatar. Et les pronostics vont déjà bon train sur le parcours de ces pays lors de cette compétition. A ce sujet, la légende du football nigérian, Jay Jay Okocha, a donné son avis et il mise plutôt sur les Lions d’Afrique du Nord et de l’Ouest.