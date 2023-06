Coupe du monde U20/8es de finale : Le Nigeria élimine le pays hôte et se qualifie en quart de finale

Le Nigeria U20 a créé la surprise en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe du monde U20 en battant l'Argentine, pays hôte de la compétition, sur le score de 2-0. Les jeunes nigérians ont démontré leur force physique et leur détermination pour prendre le dessus sur une équipe argentine technique mais inoffensive.







La rencontre a débuté avec une domination de l'Argentine, qui a réussi à maintenir le Nigeria sous pression en première mi-temps. Cependant, après avoir résisté aux assauts argentins, le Nigeria a réussi à ouvrir le score à la 61e minute grâce à un but d'Ibrahima Muhammad. Ce but a donné confiance aux Nigérians et leur a permis de prendre le contrôle du match.





Malgré les tentatives des jeunes argentins, entraînés par l'ancienne légende du FC Barcelone, Javier Mascherano, de revenir dans la partie, le Nigeria a continué à se montrer solide défensivement et dangereux en attaque. Dans les arrêts de jeu, Haliru Sarki a scellé la victoire nigériane en marquant un deuxième but à la 91e minute.





Cette qualification en quart de finale face au pays organisateur représente un exploit remarquable pour les Flying Eagles. Ils affichent ainsi clairement leurs ambitions de remporter le trophée après les finales perdues en 1989 et 2005.