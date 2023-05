Coupe du monde U20 : Landing Badji déclare forfait

C'est un véritable coup de massue qui vient de s'abattre sur l'équipe nationale du Sénégal U20. Après les forfaits de Pape Amadou Diallo et Lamine Camara, retenus par leur club du FC Metz, les Lionceaux viennent d'enregistrer une autre défection de taille avec le forfait du gardien titulaire, Landing Badji. Un vrai coup dur pour les champions d'Afrique qui comptaient sur le meilleur gardien de la dernière Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans pour briller en Argentine.





La Fédération sénégalaise de Football a annoncé la mauvaise nouvelle dans un communiqué, précisant que l'ancien gardien de but de l'AS Pikine s'était blessé au niveau de la cuisse gauche lors du match amical contre les États-Unis joué le samedi 13 mai 2023 à Buenos Aires. La blessure de Badji a été diagnostiquée comme étant suffisamment grave pour l'empêcher de participer à la coupe du monde U20.





L'absence de l’ancien gardien de but de l’AS Pikine représente un véritable défi pour l'équipe sénégalaise. Avec son talent et son expérience, il était considéré comme un pilier de l'équipe et un élément clé de la défense. Sa capacité à réaliser des arrêts spectaculaires et à inspirer confiance à ses coéquipiers était un atout précieux pour les Lionceaux.





Maintenant, l'entraîneur national Malick Daf devra trouver une solution de rechange pour le poste de gardien titulaire. Parmi les options possibles, on retrouve Mamour Ndiaye et Alioune Niang.