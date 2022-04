Coupe du Roi : le Betis Séville de Sabaly sacré !





Le Betis Séville a remporté la Coupe du Roi en battant le FC Valence aux tirs au but ce samedi (1-1, 5-4 t.a.b.).



Iglesias (11e) avait permis aux coéquipiers de Youssouf Sabaly de prendre les devants avant l'égalisation de Duro (30e). Plus aucun but ne sera inscrit à l’issue des 90 minutes et de la prolongation.





Lors de la séance des tirs au but, les Verdi Blancos ont fait un sans faute. Du côté adverse Musah a manqué son penalty. Ce qui offre au club Andalou son troisième succès dans l'épreuve. Il succède au FC Barcelone au palmarès.









Son dernier sacre dans la compétition remonte en 2005.