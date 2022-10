Coupe du Sénégal (H) – Recours: La JA en finale, l’arbitre Babacar Guèye renvoyé à la Commission disciplinaire

La Jeanne d’Arc de Dakar en finale de la Coupe du Sénégal (Messieurs). La Fédération sénégalaise de basketball (FSBB) vient de rendre son verdict suite au recours de la Vieille Dame dénonçant la prolongation qu’on leur a fait jouer lors de la 1/2 finale retour de ladite compétition contre l’AS Douanes en convoquant le règlement officiel de la FIBA.





Me Babacar Ndiaye et compagnies ont statué sur le cas déclarant la JA victorieuse. « Sur l’ensemble des deux rencontres, la JA est déclarée victorieuse et se qualifie en finale de la Coupe du Sénégal », lit-on dans le rapport de la Fédération exploité par Senego.



La JA avait remporté la manche aller (69-66). Au match retour, les deux équipes étaient à égalité (59-59) avant la prolongation.



Par ailleurs, l’arbitre Babacar Guèye est renvoyé à la Commission disciplinaire de la CFAMC.



Dans l’autre 1/2 finale, le Dakar Université Club (DUC) a battu l’Université Gaston Berger (UGB) en aller et retour (67-69 et 84-67).