Coupe Monde 1966 : Quand Eusebio ravit la vedette au roi Pelé

Eusebio ravit la vedette à Pelé en 1966

En 1966, l’Angleterre accueille la Coupe du Monde de Football. Le Brésil, champion en titre, débarque au Royaume-Uni avec le meilleur joueur de l’histoire, Pelé, dans ses rangs. Toutefois, un jeune footballeur venu d’Afrique ravit la vedette au roi. Son nom, Eusebio da Silva Ferreira.





Natif de Lourenço-Marques (actuel Maputo) au Mozambique, Eusebio qui a démarré très jeune sa carrière de footballeur au Mozambique, a été très vite repéré par des émissaires du club portugais de SL Benfica alors que le club d'Eusebio était parrainé par un adversaire du club portugais : le Sporting CP. Il débarque donc au Portugal en 1960, à l'âge de dix-huit ans.





Au Benfica, sous l’aile protectrice du grand entraineur hongrois Bella Guttmann, Eusebio a marqué de son empreinte l'une des plus glorieuses pages de l'histoire du club lisboète. En effet, en 14 ans passés sous le maillot rouge et blanc, Eusebio remporte 11 championnats de Portugal, 5 coupes du Portugal et 2 coupes d’Europe des Clubs champions (actuelle Ligue des champions) 1961 et 1962. Sacré Ballon d’or européen en 1965, Eusebio réussit l’un de ses plus hauts faits d’armes en remportant le soulier d’or de la Coupe du monde 1966 avec 9 buts.





Au cours d’une édition qui sera remportée par l’Angleterre, le natif de Mozambique éclipse le roi Pelé. Auteur d’un but lors du deuxième match de poule contre Bulgarie (3-1), l’attaquant de Benfica s’illustre encore en bourreau du Brésil battu (3-1). Au cours de cette rencontre, Eusebio réalise un grand match en marquant deux buts (17ème et 85ème). En quart de finale, Eusebio explose la Corée du nord en marquant quatre buts (27ème, 43ème, 56ème et 59ème) permettant au Portugal qui était mené 3-0 de renverser le Corée du Nord (5-3). En demi-finale, en dépit de la défaite au pays hôte, l’Angleterre (1-2), Eusebio surnommé la "Panthère noire" trouve encore les chemins de filets en marquant le seul but de la sélection portugaise. C’est encore lui qui permet au Portugal de remporter le match pour la 3ème place devant l’Union soviétique (2-1) en ouvrant le score sur penalty (12ème ).