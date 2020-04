Covid-19 : une plateforme pour expliquer le plan de résilience aux acteurs du tourisme

Une plateforme d’information et d’inscription est mise en place pour permettre aux acteurs du tourisme des régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor (sud) de comprendre le programme de résilience dédié à leur secteur d’activité, a-t-on appris mardi de la cheffe du pôle du tourisme de la Casamance, Marie Louise Faye.







‘’Il existe un plan de résilience d’urgence pour accompagner les acteurs du tourisme, pour une durée de trois mois. Nous avons mis en place une plateforme, qui permet de mieux expliquer ce plan de résilience aux acteurs touristiques’’, a expliqué Mme Faye.





Elle a annoncé l’existence de ce plan lors d’une visioconférence donnée par le ministre du Tourisme et des Transports aériens, sur les mesures prises par le gouvernement pour réduire les effets de la pandémie de Covid-19 sur l’activité touristique.





Des responsables des six pôles touristiques nationaux et d’autres acteurs du secteur y ont pris part. Les hôteliers, les détenteurs de campements, les restaurateurs, les transporteurs et les guides touristiques, les artisans, et les acteurs culturels ont aussi assisté à la concertation.





‘’Le ministre a beaucoup insisté sur la mise en place du crédit hôtelier. Ce dispositif financier est renforcé pour pouvoir venir en aide à beaucoup d’acteurs du tourisme. Le crédit hôtelier a été renforcé de 15 milliards de francs CFA, d’où l’importance de mettre en place cette plateforme destinée aux acteurs’’, a expliqué Mme Faye.





‘’Il est permis aux acteurs d’avoir 120 millions de CFA tirés des 15 milliards disponibles pour les six pôles touristiques nationaux, pour leur fonds de roulement et leurs charges’’, a-t-elle dit. Le pôle du tourisme de Casamance est un démembrement du ministère du Tourisme dédié aux régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.