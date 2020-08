CR7, malaise et cigarette: comment Sarri s’est mis le vestiaire de la Juve à dos

Colère de Maurizio Sarri dans les vestiaires de la Juventus

La déconvenue contre Lyon a scellé le sort de Maurizio Sarri à la Juventus. Le Corriere della Sera vient de dévoiler les coulisses des relations tendues de l’entraîneur avec une partie du vestiaire.

Depuis que Pirlo a remplacé Sarri à la tête de la Juventus, les langues se délient dans le vestiaire turinois. Le Corriere della Sera a révélé plusieurs anecdotes croustillantes à propos des erreurs effectuées par l’Italien dans son management. On apprend par exemple que l’ancien coach de Naples aurait tout de suite mis Cristiano Ronaldo sur un piédestal.





Peu de temps après sa nomination à la Juve, Sarri serait allé voir la star sur son yacht pendant ses vacances. Il lui aurait alors demandé toutes ses préférences tactiques. Une façon de se mettre le Portugais dans la poche, mais le traitement de faveur est mal passé auprès du reste du vestiaire. Autre maladresse de Sarri dans sa gestion de Ronaldo: il aurait annoncé aux joueurs qu’il comptait bâtir deux équipes, une construite autour de lui et l’autre lorsqu’il est absent.





Le franc-parler de Sarri n’a jamais convaincu le noyau turinois, comme lorsqu’il piquait ses joueurs à la mi-temps d’une défaite face à Tottenham. “Mais comment ai-je pu perdre deux scudetti contre vous?”, leur a-t-il lancé. Une phrase qui a jeté un froid dans le vestiaire et révélatrice du décalage entre les deux camps. D’ailleurs, Douglas Costa ne supportait plus l’entraîneur transalpin car celui-ci fumait trop près de lui. On comprend mieux pourquoi le divorce était inéluctable…