Critiqué sur son hygiène de vie, Neymar s'agace: “Vous publiez seulement ce qui vend”

Neymar critiqué sur son hygiène de vie

Alors qu'il est à nouveau blessé, Neymar alimente les spéculations sur son hygiène de vie en se mettant parfois en scène sur les réseaux sociaux à des heures tardives. Mais la star du PSG regrette que les médias ne parlent plutôt pas de ses efforts consentis pour revenir en forme.

Neymar est absent des terrains depuis sa blessure aux adducteurs contractée à Caen le 10 février dernier. Ce nouveau pépin physique donne de l'eau au moulin de ses détracteurs, qui estiment que son hygiène de vie est loin d'être irréprochable. Le Brésilien ne leur donne pas tout à fait tort depuis sa blessure: il est souvent actif sur les réseaux sociaux à des heures très tardives, parfois pour jouer en ligne, parfois pour regarder une émission de téléréalité brésilienne.