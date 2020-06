Cup : Chelsea - Manchester United et Arsenal - Manchester City en demi-finales

Chelsea - Manchester United sera la première demi-finale de la Cup. Dans la seconde, Arsenal affrontera Manchester City. Elles sont toutes les deux programmées à Wembley, samedi 18 et dimanche 19 juillet.











Alan Shearer, cinquième meilleur buteur de toute l'histoire du Championnat d'Angleterre (283 buts) et le meilleur de celle de la Premier League (260 buts, depuis 1992), a effectué le tirage au sort des demi-finales de la Cup 2020. Elles opposeront, samedi 18 et dimanche 19 juillet à Wembley, Chelsea (vainqueur à Leicester, 1-0) à Manchester United (qui s'est imposé à Norwich (2-1 a.p.) et Arsenal (qui s'est qualifié à Sheffield United, 2-1), à Manchester City (qui a éliminé Newcastle à Saint-James Park, 2-0).