De Laurentiis à Koulibaly : « Je ne peux pas te vendre à Barcelone »

C’est l’un des dossiers qui a animé ce marché estival des transferts. Le capitaine des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly, a rejoint la grisaille de Londres en s’engageant avec le Chelsea Football Club.





Mais tout n’a pas été simple. D’abord en interne, à Naples, où son président Aurelio De Laurentiis a tenté de le conserver jusqu’au bout en lui soumettant une prolongation de contrat assorti d’une reconversion dans le club.





Proposition que le champion d’Afrique a décliné avec comme seule volonté : partir. « J'ai laissé partir Koulibaly parce qu'il m'a dit "Président, j'ai quelques années devant moi. Laisse-moi partir, je veux y aller" », a déclaré De Laurentiis au sujet des envies d’ailleurs de Koulibaly.





Et les candidats désireux d’enrôler le défenseur central ne manquaient pas. Parmi eux, le nom du FC Barcelone revenait très souvent. Mais les soucis financier du club catalan en début de Mercato auraient été l’obstacle à la venue du Sénégalais selon le président italien : « Non, je ne peux te vendre à Barcelone car ils n'ont pas l'argent pour te payer. Ils sont en difficulté. »