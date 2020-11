Décès de Pape Bouba Diop : La réaction de Dr Abdourahmane Diouf

La triste nouvelle est tombée ce dimanche. L'ancien international sénégalais, Pape Bouba Diop, a rendu l'âme à Lyon, des suites d'une longue maladie. Depuis, les réactions se multiplient. Docteur Abdourahmane Diouf, quant à lui, pleure "un frère".





"Tu t'es révélé au monde un vendredi 31 mai 2002. Tu as porté ton pays par ton talent et ton efficacité. Tu as fait connaître le Sénégal dans les coins les plus reculés de la planète. Tu as fait honneur à ta patrie. Ta vie aura été utile, Pape Bouba Diop. Tu étais notre champion ! Notre idole ! Notre frère", regrette l'ex-directeur exécutif du Club des investisseurs sénégalais sur sa page Facebook.