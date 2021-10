Décès : Récit des dernières heures de Koto

Affectueusement appelé Boud’Chou, Joseph Koto a tiré sa révérence le jeudi 14 octobre à l’âge de 61 ans. RECORD revient sur la dernière demi-journée du sélectionneur des équipes nationales U23 et locale du Sénégal.



Hier, en sortant de chez lui, Joseph Koto ne savait pas qu’il avait rendez-vous avec la mort. Qu’il devait s’asseoir à table avec ses amis pour un dernier déjeuner amical. Ils étaient cinq personnes autour de la table, hier vers les coups de 13 heures avec Seydou Sané, le président du Casa sport, Saliou Fall, président d’Avenir de Dakar, Amadou Ndiaye «Zamadou», ancien joueur, et deux autres amis. Ils se sont retrouvés au restaurant Grand Café de la Cité Gorgui où ils resteront une heure après un déjeuner copieux. C’est par la suite qu’ils ont décidé de déposer Seydou Sané à l’hôtel Good Rade. Mais, une fois arrivé au restaurant du même nom, Koto a décidé d’échanger avec Henri Senghor, frère aîné d’Augustin Senghor, président de la FSF. Après les salamalecs, il a décidé de rencontrer l’épouse de ce dernier pour des salutations d’usage.



Mais, c’est à sa descente, sur le hall dudit restaurant, que l’ancien ailier de poche s’est écroulé. Saliou Fall, qui était à ses côtés, a alors demandé à Amadou Ndiaye «Zamadou» de faire demi-tour avec sa voiture. C’est ainsi que «Boud’Chou» sera acheminé illico presto à la clinique Médic’Kane sise VDN par ses amis Seydou Sané, Saliou Fall et «Zamadou». Alors qu’il était admis à l’intérieur, le président d’Avenir de Dakar remplissait la fiche d’hospitalisation. Malheureusement, il sera interrompu par le médecin qui lui annonce que Joseph Koto venait de rendre l’âme suite à un malaise cardiaque. Comme une trainée de poudre, les réseaux aidant, la nouvelle se répand et finit par faire le tour du Sénégal. Le domicile mortuaire sis Sacré-Cœur 2 est pris d’assaut. Amis, sportifs, voisins, sympathisants,… ont tenu à rendre un hommage à un homme qui aura consacré sa vie au sport, particulièrement au football.



La levée du corps aura lieu le mardi 19 octobre 2021 à la morgue de l'hôpital Fann, suivie de la Messe à 11 heures à l'église Martyrs de l'Ouganda et de l'enterrement au cimetière Saint Lazare à Dakar.