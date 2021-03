Déclaré forfait : Edouard Mendy se justifie

Le forfait d’Edouard Mendy qui a été annoncé par le coach de son club Chelsea, Thomas Tuchel, a suscité beaucoup d’interrogations.‘Si certains soupçonnent des manœuvres pour ne pas assister aux rencontres des Lions contre le Congo et l’Eswatini, les 26 et 30 mars, le joueur lui, s’est justifié sur son compte Instagram. Selon lui, son opération dentaire ne pouvait pas attendre.‘’Je ne serai malheureusement pas en mesure de me rendre au prochain rassemblement avec mon pays. J’ai dû réaliser ce matin une opération dentaire qui ne pouvait attendre, afin d’éviter que cela perturbe la fin de la saison, qui compte des échéances importantes, tant avec mon club qu’avec mon pays’’, lance-t-il.