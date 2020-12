Demba Ba en veut à Tuchel après les incidents de PSG-Basaksehir: “Il nous a blâmés”

Demba Ba et Thomas Tuchel

L’attaquant reproche à l’entraîneur du PSG son attitude au moment où les joueurs d’Istanbul Basaksehir ont décidé de ne pas reprendre le jeu après des propos supposés racistes du quatrième arbitre.





8 décembre dernier. Le match entre Paris et Basaksehir est interrompu au bout d’un quart d’heure de jeu après que le quatrième arbitre a été accusé d’avoir tenu des propos racistes à l’encontre de l’entraîneur adjoint des Turcs Achille Webo. Demba Ba mène la fronde, et les 22 joueurs décident de sortir du terrain et de ne pas reprendre le match.





“Je n’accepte pas ça”





Un acte historique et courageux. Mais selon l’attaquant de Basaksehir, en première ligne ce soir-là, l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, n’était pas forcément en faveur d’une interruption de la rencontre et regrettait que son équipe décide de rejoindre les vestiaires. “Certaines personnes de Paris, ou plutôt une personne, j’aurais aimé qu’elle soit devant la caméra et qu’elle explique comment elle nous a traités. Je n’accepte pas ça”, a confié l’ancien joueur de Chelsea au micro de TRT World.





Expliquant qu’il évoque “le manager” du PSG, Demba Ba poursuit: “Il a eu une discussion avec un ou deux joueurs de notre équipe, et il nous a blâmés pour ce qui s’est passé. C’est son problème, pas le mien. Ce n’est pas quelque chose que je vais partager à la caméra. Mais si je le vois un jour, j’en parlerai avec lui.”