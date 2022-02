[FOCUS] Demi-finale Cameroun / Égypte : Choc des géants aux palmarès élogieux

Cameroun-Egypte en Demi-finale de la Can 2021

Le Cameroun, pays organisateur, affronte ce jeudi l’Égypte pour la deuxième demi-finale de la CAN. Ce choc entre ces deux mastodontes du football africain s’annonce déjà palpitant au vu du palmarès des deux nations qui totalisent à elles seules 12 titres.





La deuxième demi-finale de la 33ème édition de la CAN nous offre cette année l’un des plus beaux classiques du football africain avec le choc Cameroun-Égypte. En effet, ces deux recordmen de victoires en CAN (5 titres pour le Cameroun et 7 pour l’Égypte) se connaissent bien pour s’être rencontrés en finale à trois reprises. Depuis plus de 38 ans, les deux nations se sont croisées à plusieurs reprises, offrant toujours des empoignades épiques aux nombreux férus du ballon rond. La première confrontation entre les deux pays a eu lieu lors de la CAN 1984, en Côte d’Ivoire, avec une victoire égyptienne grâce à un magnifique coup franc de Taher Abou Zaid. Toutefois, cette défaite inaugurale n'empêche pas le Cameroun de remporter le trophée en battant en finale le Nigéria (3-1). Deux ans plus tard, en 1986, l’Égypte a encore retrouvé, cette fois chez elle, le Cameroun, en finale. Après 120 minutes âprement disputées (0-0), les Pharaons sortiront vainqueurs en s’imposant aux tirs au but (5-4).





En 1988, lors de la 16ème édition, au Maroc, les Lions indomptables avaient battu l’Égypte en phase de poule (1-0) avant de remporter le Graal face au Nigeria (1-0). En 1996, l’Afrique du Sud accueille la compétition. Le Cameroun et l’Égypte se retrouvent encore dans la même poule. L’Égypte réussit à passer en quart de finale, mais les Camerounais, emmenés par François Omam Biyick, avaient réussi à terrasser les Pharaons (2-1).





Au Mali, en 2002, les deux mastodontes du football africain continuent leur mano à mano en s’affrontant en quart de finale. Le Cameroun, conduit par Mboma et Eto’o, remporte le duel (1-0). En 2004, en Tunisie, Camerounais et Égyptiens partagent encore la même poule. Et lors de la dernière journée, les deux équipes se neutralisent (0-0). En 2006, les Pharaons commencent un règne de six années sur le continent africain. Vainqueur du trophée une nouvelle fois à domicile en 2006, ils vont enchaîner deux ans plus tard au Ghana en battant au passage leurs éternels rivaux camerounais à deux reprises en match de poule (4-2) et en finale ( 1-0).





Sur la route de son troisième succès consécutif, l’Égypte va encore retrouver le Cameroun sur son chemin. Comme lors de l’édition précédente, les Maghrébins vont écarter en quart de finale les Lions indomptables (3-1) avant de battre le Ghana en finale (1-0). En 2012 en Guinée Équatoriale, les deux géants africains ont raté la grande fête du football africain en s’arrêtant en phase éliminatoire. Ce sera encore le cas en 2014 en Afrique du Sud où les deux nations, éliminées en phase éliminatoire, ont manqué au rendez-vous.





En 2015, la CAN revient encore en Guinée Équatoriale. Et là encore, l’Égypte ne sera pas présente. Quant au Cameroun, il termine 4ème de la poule D. Lors de l’édition suivante, le Cameroun et l’Égypte retrouvent le sommet du football africain et s’affrontent en finale pour la 3ème fois de leur histoire. Cette fois-ci, c’est le Cameroun qui prend le dessus en s’imposant (2-1). L’édition suivante, l’Égypte organise encore la CAN. En dépit d’un beau parcours en phase de poule, Pharaons et Lions indomptables se feront sortir en 8ème de finale par l’Afrique du Sud (0-1) et le Nigeria (2-3). Pour cette édition, les recordmen de trophées dans le continent vont encore croiser le fer pour une place en finale. Le Cameroun vainqueur en 84, 88, 2000, 2002 et 20017 veut un 6ème titre à domicile, tandis que les Pharaons tenteront d’en glaner un 8ème.