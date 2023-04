Diomansy Kamara : « Le Bayern s’est noyé dans son manque de considération à notre Sadio Mané »

Décidément, Manchester City était bien trop fort. Défait à l’aller sur le score de 3 buts à 0, le Bayern Munich n’a pas réalisé l’exploit d’une remontada au retour. Les Bavarois ont été contraints au nul chez eux sur le score d’un but partout. L’inévitable cyborg norvégien et Joshua Kimmich sont les buteurs de cette partie. Côté allemand, la réalisation est le fruit d’un pénalty provoqué par Sadio Mané. Le Sénégalais qui a écopé d’un match de suspension et d’une amende de 350 000 euros faisait son retour dans l’équipe.











Mais la sanction infligée au double ballon d’or africain a toujours un goût amer chez ses admirateurs. En tête de liste, on retrouve l’ancien international Diomansy Kamara. Pour le consultant à Canal+, cette élimination n’est que la résultante du traitement infligé ces derniers jours au champion d’Afrique 2021.









« Le Bayern s’est noyé dans son manque de considération à notre Sadio Mané. Vous vouliez nous faire croire que c'était lui le problème, alors qu’il a joué 3 finales de ligue des champions ses dernières années... Le football n'est pas juste... Dieu I’est !! », lance-t-il.









Du côté du Bayern Munich, la saison n’est pas tout à fait perdue. Les hommes de Thomas Tuchel sont leaders de la Bundesliga avec 2 petits points d’avance sur le Borussia Dortmund (2e) à 6 journées de la fin du championnat.