Divers : Tapie agressé lors d'un cambriolage

L'ancien président de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie, a été victime d'une agression violente, dans la nuit de samedi à dimanche, lors d'un cambriolage à son domicile, à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne). Selon La Provence et Le Parisien, quatre hommes ont pénétré dans la maison de l'ancien ministre aux alentours de minuit et demi.







Les cambrioleurs s'en sont pris physiquement à l'ex-homme d'affaires, qui lutte contre le cancer depuis plusieurs années, et à sa femme Dominique, ligotés et frappés au visage. L'ex-ministre de la Ville a notamment reçu "un coup de matraque sur la tête", d'après la procureure de Melun, Béatrice Angelelli. C'est Mme Tapie qui a donné l'alerte après avoir réussi à se défaire de ses liens pour se rendre chez une voisine et appeler la police.





Légèrement blessée, l'épouse de Bernard Tapie a été transportée à l'hôpital. Elle "a reçu plusieurs coups mais elle va bien", a confié leur petit-fils, Rodolphe Tapie, à l'AFP. "Mon grand-père a refusé d’être emmené, il est resté chez lui, il est KO, très fatigué", a-t-il ajouté.