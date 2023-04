Divorce : Hakimi réserve une bien mauvaise surprise à son ex épouse









L’actrice d’origine espagnole, Hiba Abouk, épouse d'Ashraf Hakimi, avait saisi le tribunal pour divorcer de son mari . De ce fait, la jeune femme réclamait plus de la moitié des biens et de la fortune du footballeur marocain. Mais une grosse surprise l’attendait.









Il faut dire que la fortune de Hakimi est considérable, puisqu’il figure parmi les joueurs les mieux payés du championnat français avec un salaire mensuel dépassant le million d’euros.









Mais lorsque le divorce a eu lieu et qu'ils se sont mis d'accord sur le partage des biens, ils se sont aperçus qu'Ashraf Hakimi n'avait aucun bien et qu'en banque il n’y en avait pas non plus.









Hakimi aurait tout simplement mis toute sa fortune sous le nom de sa mère, il y a de cela plusieurs années. Et pourtant, cette décision qui pourrait paraître surprenante n’est pas si étonnante que cela, lorsque l’on connaît la relation étroite que Hakimi entretient avec sa mère. En effet, de nombreuses photos circulent sur les réseaux sociaux où l’on peut voir le joueur, très proche de sa maman, partager des moments de complicité avec elle.









Finalement, l’ex-épouse d’Achraf Hakimi, Hiba Abouk, est repartie les mains vides du tribunal.