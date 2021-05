Djibouti : le Sénégalais Diafra Sakho s’engage avec Arta Solar 7

Diafra Sakho signe à Djibouti. L’ancien attaquant de West Ham rejoint Alexandre Song et Dany Nounkeu à Arta Solar 7, récent champion.



Disparu des radars depuis son départ de Neuchâtel Xamax (D1 Suisse), Diafra Sakho rebondit dans le championnat... djiboutien. L’attaquant sénégalais signe à Solar Arta 7. La durée de son contrat n’est pas précisée. L’ancien joueur de West Ham rejoint dans ce club deux Camerounais, le milieu de terrain Alexandre Song et le défenseur Dany Nounkeu. «Bienvenu dans la famille d'AS Arta Solar, mon frérot», a écrit Song sur son Instagram.





Une signature qui devrait notamment plaire aux supporteurs d’Arta. Avec Song et Nounkou, l’équipe commence à avoir fière allure. En plus, on annonce également l’arrivée du gardien expérimenté camerounais Idriss Carlos Kameni.





Un buteur de service





On le connaît buteur. Diafra Sakho arrive en effet, avec des préjugés favorables dans cette ligue exotique. Même s’il a été au ralenti ces dernières années, l’international sénégalais a toujours montré son sens du but. En effet, «Fire man», comme on le surnommait à West Ham, a toujours été prolifique dans tous les clubs où il est passé.





De Metz à Rennes en passant par West Ham, il s'est souvent distingué par son efficacité. Seulement, l’international sénégalais ne s’est pas cependant inscrit dans la durée. La constance, qui fait les grands attaquants, lui a toujours fait défaut.





En chute libre depuis 4 ans





S’il a mis l’Angleterre du foot à ses genoux quand il mitraillait les défenses de la Premier League sous les couleurs des «Hammers», Diafra a par la suite, décéléré. Sa signature à Rennes en 2018, fut un véritable flop. Seulement 14 matches et 3 buts. Les Bretons n’avaient plus besoin de lui. Il part en prêt en Süper Lig turque, le 31 août 2018.





Mais sur les rives du Bosphore, son séjour n’a pas été une franche réussite. Apparu à 20 reprises sous le maillot de son club, Diafra Sakho n'a trouvé le chemin des filets qu'à trois reprises. De retour en Bretagne en 2019, Rennes le libère. Diafra file ensuite en Suisse pour rejoindre Neûchatel. Mais là aussi, il n'effectue que 8 sorties, aucun but marqué. Il n'est pas conservé.Depuis le 31 juillet 2020, il n’a plus rechaussé les crampons.