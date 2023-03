Double confrontation contre le Mozambique: La qualification à la Can 2023 au bout des pieds des Lions





Champion d’Afrique en titre, les Lions étaient classés favoris de la poule L des éliminatoires de la Can 2023, prévue en janvier-février 2024 en Côte d’Ivoire. Un statut que les hommes d’Aliou Cissé sont en train de confirmer en dominant leurs deux premières sorties dans cette compétition face au Bénin et le Rwanda. Et pourraient valider leur ticket pour la prochaine édition des joutes continentales à l’issue de la double confrontation contre le Mozambique, le 24 et le 28 mars, comptant pour les 3e et 4e journées des qualifications.













Leader avec 6 points, Sadio Mané et ses partenaires vont tenter de maintenir leur dynamique de victoires, ce vendredi à 19 heures, au stade Abdoulaye Wade, pour maintenir leur leadership et se rapprocher d’avantage de la qualification avant de tenter de valider leur ticket lors de la manche retour contre les Mambas à Maputo. Cette rencontre, qui marque le retour de Sadio Mané après une blessure, qui l’a privé de coupe du monde, sera la première sortie des Lions devant son public depuis leur élimination en huitième de finale du mondial Qatar 2022 par l’Angleterre.













C’est donc des moments de communions avec le public, mais aussi de frayer le chemin vers la Côte d’Ivoire. Si le Sénégal réussit à décrocher deux victoires dans cette double confrontation face à son dauphin qui totalise 4 points, il sera à 12 points. Un total qui lui permettra d’assurer de terminer à la première place de la poule L, car le Rwanda (2 points) et le Bénin (1 points) ont fait match nul (1-1), hier.