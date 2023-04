Drogba étonné par la situation de Chelsea:’’Je ne reconnais plus mon club’’

Eliminé, hier, en quart de finale de la Ligue européenne des champions par le Real de Madrid, Chelsea a raté la seule occasion qui lui restait pour éviter une année blanche. Une situation du club des internationaux sénégalais, Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy, qui ne laisse pas indifférent les anciens Blues notamment l’ex-buteur ivoirien Didier Drogba.