Échecs répétitifs des Lions du Basket : Diagnostic de 24 ans de disette

Depuis 24 ans, ils n'arrivent plus à s'installer au sommet du basket continental. Pourtant ils ont souvent le potentiel et se sont à plusieurs reprises rapprochés d'un sixième titre, mais ont toujours manqué cet objectif qui les fuit depuis 1997.





Autant d'années de disette qui suscitent beaucoup d'interrogations des amateurs de la balle Orange. C'est ainsi que l'Association nationale de la presse sportive (Anps) a organisé, hier, un panel avec comme thème : "Lions du basket-ball : Diagnostic de 24 ans de traversée du désert".





Une rencontre qui a vu la participation de plusieurs dirigeants, d'anciens joueurs et d'entraineurs de basket. Et le constat le plus partagé par les experts, qui explique les échecs des Lions en Afrobasket, c'est l'instabilité du staff technique.





"En 24 ans, le Sénégal a changé 13 fois d'entraîneur. Presque tous les deux ans on change de staff. Ce qui entraine aussi le changement du groupe parce que chaque staff convoque souvent de nouveaux joueurs. On ne travaille jamais dans la durée", a fait savoir Moustapha Gaye, Directeur technique national (Dtn), ancien joueurs et coach des Lions.





L'ancien coach des Lions, Bassirou Badji, qui a conduis les Lions à la victoire finale en 1997, embouche la même la trompette que le Dtn. "Je suis arrivée en équipe nationale en 1994. J'ai mis en place une stratégie qui nous a permis d'accéder en finale en 1995. Nous avons continué le travail pour remporter la coupe en 1997. Il faut travailler dans la durée pour pouvoir pérenniser les performances. Malheureusement ce n'est pas le cas pour nous Sénégalais", lance-t-il.