Ecurie Fass-Ndakarou : Gris présente «ses excuses» à Tapha Guèye

C’est peut-être le retour définitif de la paix à Fass-Ndakarou. Le chef de file de l’écurie et troisième «Tigre de Fass», Gris Bordeaux, et le directeur technique, Moustapha Guèye, le deuxième «Tigre», se sont réconciliés. Le rabibochage a eu lieu chez ce dernier, sous les auspices du président de l’entité, Abass Ndoye.



«Tout le monde m’appelle pour ça. Gris Bordeaux est venu avec le président Abass ndoye pour présenter ses excuses, confie à L’Observateur Moustapha Guèye. De mon côté, il n’y a aucun problème, j’ai accepté ses excuses. Nous partageons la même écurie. Comme on a l’habitude de dire, toutes les guerres se terminent autour d’une table.»



Ces dernières années, les relations entre Tapha Guèye et Gris Bordeaux étaient glaciales. Ce dernier ne voyait pas d’un bon œil la proximité entre le directeur technique de son écurie et Balla Guèye 2. C’est pourquoi, affirment certains médias, il l’avait écarté de sa préparation lors de son dernier combat (perdu) contre le Lion de Guédiawaye, le 7 août.



Les deux hommes ont fait la paix. Ce qui devrait permettre à Gris Bordeaux de profiter du soutien et de l’encadrement de Tapha Guèye pour sa prochaine sortie contre Ama Baldé, le 5 février 2023.