Eden Hazard a 30 ans: retour sur les grands moments de sa carrière

Eden Hazard fête ses 30 ans

Joyeux anniversaire Eden Hazard! Le capitaine des Diables Rouges fête ses 30 ans ce jeudi 7 janvier. Son principal souhait au moment de souffler les bougies? Sans doute éviter les pépins physiques et enfin empocher un titre avec les Diables Rouges, cette année. En attendant, retour sur les moments marquants de la carrière du Brainois. Titres, jolis buts et sublimes gestes. Quelques cerises à ajouter sur le gâteau.

Champion et deux fois joueur de l'année avec Lille





En 2011, Lille soulève le trophée de champion de France après plus d’un demi-siècle d’attente. Avec ses compères offensifs Moussa Sow et Gervinho, Eden Hazard est l’un des grands artisans de ce titre. Il est logiquement sacré meilleur joueur de Ligue 1 et parfait son palmarès en empochant la Coupe de France. L'année suivante, il plante 22 buts et conserve son titre de meilleur joueur de l’Hexagone avant de filer à Chelsea.





Ses plus beaux buts à Chelsea





Le Brainois passe sept ans à Londres avant d'accomplir son rêve et rejoindre le Real Madrid. Avec les Blues, il glane deux titres de champion d’Angleterre, une FA Cup, une League Cup et le prestigieux trophée du joueur de l’année PFA. Sur la scène européenne, Chelsea remporte l’Europa League en 2013 et 2019.

Adulé par les fans du club, il régale avec des réalisations de grande classe dont deux inscrites dans le temple d’Anfield.





Sa 100e cap avec les Diables





Le 24 mars 2019, à Chypre, Eden Hazard honore sa 100e sélection chez les Diables. La fête a lieu trois mois plus tard au stade Roi Baudouin lors de la réception du Kazakhstan. Ses proches ont évidemment fait le court déplacement jusqu’à Bruxelles et montent même sur la pelouse avant le coup d’envoi pour rendre hommage à l’aîné de la famille Hazard.





L'ancien Tubizien débute sa carrière internationale le 19 novembre 2008 au Luxembourg sous la direction de René Vandereycken. Il marque son premier but sous la vareuse nationale contre le Kazakhstan, le 7 octobre 2011. Aujourd'hui, il comptabilise 106 sélections et affiche 32 buts au compteur.





Le match fantastique contre le Brésil

Tout le monde se souvient de ce quart de finale historique contre le Brésil. Eden Hazard ne manque pas ce grand rendez-vous. Éblouissant tout au long du Mondial en Russie, il loupe de peu le titre de meilleur joueur du tournoi et se contente finalement de la deuxième place derrière le vainqueur Luka Modric.





Son transfert au Real