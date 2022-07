Eden Hazard doublure de Karim Benzema la saison prochaine à Madrid?

Eden Hazard , doublure de Karim Benzema, la saison prochaine

C’est le quotidien spécialisé AS qui l’affirme dans son édition du jour: Carlo Ancelotti aurait l’intention de donner “un nouveau rôle” à Eden Hazard au Real Madrid. Le Diable Rouge serait, pour l’entraîneur italien, la doublure idéale de Karim Benzema.





L’opération du mois mars a redonné des couleurs à Eden Hazard. Très à l’aise avec les Diables en Ligue des Nations au mois de juin, le Brainois a envoyé des signaux positifs vers Madrid, où il a l’intention d’enfin performer après trois premières saisons compliquées par des blessures à répétition. Et on y croit dans la capitale espagnole. “Il n’a plus de douleur, il n’a plus de plaque, il est très enthousiaste: il repart de zéro”, souligne, avec optimisme, AS.





Le problème pour le Diable Rouge sera de se faire une place dans un effectif qui a parfaitement fonctionné tout au long de l’exercice 2021-2022. Vinicius est indéboulonnable sur le flanc gauche, la place de prédilection d’Eden Hazard. À droite, Rodrygo a été très précieux, notamment en Ligue des Champions, la saison dernière et la pointe de l’attaque est légitimement dévolue à Karim Benzema.





C’est pourtant à la place de Karim Benzema qu’Eden Hazard devrait avoir plus de temps de jeu lors de la saison qui arrive. À 34 ans, le grand favori au Ballon d’Or doit ménager sa monture. Il a quasiment tout joué la saison dernière et Carlo Ancelotti veut lui offrir plus de plages de repos, d’autant que la saison sera marquée par la Coupe du monde en hiver.





Et c’est là qu’Eden Hazard intervient. Selon AS, le staff du Real réfléchit à faire évoluer le capitaine des Diables en faux neuf pour permettre à Benzema de souffler de temps à autre. “À Chelsea déjà, lors de ses deux dernières saisons, il a disputé 20 matchs à cette place pour un rendement de 8 buts et 6 assists”, note le quotidien espagnol. Cette option ouvrirait en tout cas une porte supplémentaire à Eden Hazard pour se faire une place dans le onze du Real...