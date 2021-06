EdF : Benzema, les jolis mots de Deschamps

Pour son retour en équipe de France, près de six ans après sa dernière sélection, Karim Benzema (33 ans, 82 sélections et 27 buts) n’a pas démérité face au Pays de Galles (3-0) ce mercredi, mais l’attaquant du Real Madrid n’a pas marqué et même raté un penalty à la 27e minute. Au sortir de la rencontre, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a tenu à rassurer son joueur.









"Karim a été malheureux, mais il a été bien présent avec son aisance technique. Un but lui aurait fait plaisir, et moi aussi, mais s'il les garde pour après (l’Euro, ndlr)... C'était un moment important pour lui, certainement. Après, il s'inscrit dans un collectif par rapport à la manière dont il joue", a assuré le technicien au micro de TF1.





Deschamps a ensuite évoqué le trio d'attaque, composé du Madrilène, d'Antoine Griezmann et de Kylian Mbappé. "Il n’y a pas de position fixe. Je leur laisse une totale liberté. Évidemment à la perte du ballon ils savent ce qu’ils doivent faire pour compenser, les trois ne doivent pas être déconnectés des autres. (...) Quand l'un est écarté ou décroche, l'autre va plus en profondeur. Leurs profils sont complémentaires."