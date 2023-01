EFL Cup : Manchester City passe à la trappe !

Ce mercredi, Manchester City a été éliminé en quart de finale d'EFL Cup par Southampton, dernier de Premier League.







Déchu de son titre après quatre succès consécutifs la saison dernière par Liverpool, Manchester City ne retouchera pas l’EFL Cup cette saison. Ce mercredi, les hommes de Pep Guardiola, qui avait largement fait tourner son effectif (Haaland, Ederson, De Bruyne, Mahrez, Rodri, Bernardo au repos) se sont inclinés 2-0 sur la pelouse de Southampton, bon dernier de Premier League, en quart de finale. Après l’ouverture du score de Sekou Mara, Moussa Djenepo s’est offert un superbe but d’une frappe des 25 mètres pour doubler la mise avant la demi-heure de jeu.





Prochain rendez-vous pour les Cityzens : un choc face au rival Manchester United à Old Trafford samedi.





Dans l’autre match de la soirée, Nottingham est venu à bout de Wolverhampton aux tirs au but (4-3) après un nul 1-1 avec notamment un but de l’ancien joueur des Wolves Willy Boly. Les deux autres qualifiés pour le dernier carré sont Manchester United et Newcastle.