Egypte: Le sélectionneur Carlos Queiroz démissionne!

Carlos Queiroz, coach d'Egypte

Carlos Queiroz n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale d'Égypte. Près de sept mois après son arrivée sur les bancs des Pharaons, le technicien portugais a présenté sa démission après la défaite concédée au Sénégal (1-0, 3-1 tab), mardi, en barrage retour pour les qualifications à la Coupe du monde au Qatar. Ce, alors que des informations circulaient selon lesquelles, la Fédération égyptienne de football (Efa) étudiait la possibilité de garder l’entraîneur portugais plus longtemps.





Voici l'intégralité de son message sur Facebook