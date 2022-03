Égypte-Sénégal (1-0) : Les Lions trébuchent au Caire

Les lions n’ont pas confirmé leur leadership face à l’Egypte après leur victoire en finale de la Can 2021.



Ils ont été battus ce vendredi sur la marque de 1-0. Un match comptant pour la manche aller des éliminatoires du mondial 2022. L’unique but de la rencontre a été inscrit à la 3e minute par Saliou Ciss contre son camp.



Les poulains d’Aliou Cissé n’ont pas réussi le hold-up face à l’Égypte au Caire. Ils devront se ressaisir au retour, mardi prochain, au stade Me Abdoulaye Wade, pour espérer se qualifier.