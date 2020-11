Élection du bureau du Stade de Mbour : Deux candidats trouvent un consensus

De la division au consensus, le jeu a radicalement changé depuis ce mercredi avec l'union de deux candidats pour une liste.

En effet, trois candidats à savoir Abdoulaye Gueye (président intérimaire du club), El Hadji Amadou Wade, dit Ass Wade et Moussa Mbaye étaient les préposés pour l'élection du club mbourois.





Après moult réflexions, Abdoulaye Gueye et El Hadji Amadou Wade ont décidé de se retrouver autour de l'essentiel.

Maintenant, ils ne seront que deux à se présenter pour aller aux élections devant désigner le président du Club Stade de Mbour.





Amadou Wade et ses compagnons disent être prêts à aller en assemblée générale. Ils invitent ainsi le préfet du département, Mor Talla Tine à les soutenir afin qu'une élection transparente se tienne dans les plus brefs délais.

Abdoulaye Gueye et Ass Wade ont balayé d'un revers de main toutes les accusations portées par un groupe de supporters qui soutient la candidature de Moussa Mbaye.





''Pour l'intérêt du club, nous avons trouvé un accord global de gouvernance du Stade de Mbour. C'est une nécessité parce que le championnat démarre bientôt et nous pensons avec les autorités administratives aller à l'élection. L'équipe doit se préparer, il faut que nous nous attellions à mettre les voies et moyens pour hisser notre club sur les rampes du haut niveau du sport sénégalais et africain", dit Ass Wade.





Concernant le processus de la vente des cartes, il assure que la procédure n'a jamais souffert d'une quelconque magouille. Que tout s'est toujours fait dans la parfaite transparence.

Il interpelle ainsi le préfet pour qu'il les aide à organiser dans la paix et la concorde la tenue du renouvellement des instances dirigeantes du club.





Pour rappel, Saliou Samb avait démissionné de la présidence du bureau du Stade de Mbour, il y a de cela six mois. Abdoulaye Gueye a assuré l'intérim. Aujourd'hui, le club veut renouveler ses instances dirigeantes.