Éliminatoire Can 2023 : Les autorités gambiennes en visite au stade Abdoulaye Wade…

Avec la non homologation du Stade de Banjul par la Caf, les Scorpions de la Gambie devront recevoir leurs matches éliminatoires de la Can 2023 hors de leur territoire. Et ils ont choisi le Sénégal comme refuge.



Après avoir envoyé une demande à la Fédération sénégalaise de football et à la tutelle, une délégation gambienne composée de responsables du ministère des Sports et du comité de gestion des événements de la Fédération ont visité les stades Me Abdoulaye Wade de Diamniadio et Lat-Dior de Thiès.



Une réunion avec la Fsf et les directions des deux infrastructures est prévue en marge de cette visite pour établir les conditions d’organisation.



Logée dans la poule F avec le Congo, le Mali et le Soudan du Sud, la Gambie doit recevoir le dernier cité au début du mois de juin prochain.