Eliminatoire mondial 2022: Aliou Cissé publie sa liste, vendredi, pour la double confrontation entre le Sénégal et la Namibie

Le sélectionneur national des Lions, Aliou Cissé fera face à la presse, ce vendredi à partir de 10 heures, dans un hôtel de la place.





Il sera question lors de cette rencontre de la publication de la liste des joueurs retenus en perspective de la double confrontation du Sénégal contre la Namibie.





Des rencontres sont prévues, le 9 octobre au stade Lat-Dior de Thiès à 19 heures et le 12 à 13 h 00 (GMT) au Orlando Stadium de Johannesburg. Et Comptant pour les troisièmes et quatrièmes journée des éliminatoires de la coupe du monde 2022.