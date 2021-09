Eliminatoire Qatar 2022. L'Algérie cartonne, Slimani s’offre un quadruplé

L’Algérie championne d'Afrique en titre a démarré les éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022 par la meilleure des manières en crucifiant Djibouti (8-0).. Dans cette démonstration de force offensive, un joueur s'est distingué. Il s'agit de l'attaquant de l’olympique Lyonnais, Islam Slimani qui a claqué un quadruplé. Avec cette large victoire, l’Algérie établit un record de 28 matchs sans défaite et annonce les couleurs à 5 mois de la CAN. Dans le même groupe, le Burkina Faso a réalisé une bonne opération en allant gagner au Niger (2-0). Dans le groupe du Sénégal, Namibie et Congo-Brazzaville font match nul (1-1).







Dans le groupe I, le Maroc a assuré l'essentiel à domicile en battant le Soudan (2-0). Les buts marocains ont été marqués par Naïf Aguerd (10ème) et Abdallah (53ème) contre son camp.