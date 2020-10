Eliminatoires CAN 2022: La CAF propose trois options pour organiser les prochaines journées (terrain neutre …)

La Confédération africaine de football (CAF) a proposé différentes options pour le déroulement des matchs des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN-2021, prévus durant la fenêtre internationale allant du 9 au 17 novembre, rapporte, samedi, l’agence de presse algérienne citant la Fédération algérienne (FAF).







Suite aux réunions des 12, 13 et 14 octobre par visioconférence avec les secrétaires généraux des associations nationales participant à la phase de groupes des éliminatoires de la CAN-2021 et de la Coupe du monde 2022, la CAF a proposé “trois options : jouer les deux matchs dans un des deux pays, jouer les deux matchs sur un terrain neutre et une troisième option à discuter”, a fait savoir la FAF.









La CAF a pris en considération la situation dans chaque pays en ce qui concerne les rencontres et les voyages et a établi des obligations dans le protocole des matchs internationaux, les règles pour la convocation des joueurs et les préparations, le traitement des contentieux avec les clubs et la création d’un groupe de crise pour les matchs.





La sélection tunisienne de football doit affronter la Tanzanie les 9 et 17 novembre prochain, dans le cadre des 3e et 4e journées (Groupe J) des éliminatoires de la CAN-2021, décalée à 2022 au Cameroun en raison de la pandémie de coronavirus.