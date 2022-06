Éliminatoires Can 2023 : Le Nigeria atomise Sao Tomé- et Principes (10-0)

Le Nigeria atomise Sao Tomé- et Principes (10-0)

C'est peut-être le plus gros score jamais enregistré en Éliminatoires de la CAN. Ce lundi au Maroc, le Nigeria a atomisé les Sao Tomas et Principes 10-0. Victor Osimhen, l'attaquant de Naples (Italie) s'est distingué dans cette véritable orgie offensive en marquant un quadruplé aux 10eme, 48ème, 65ème et 84ème minutes. Avec cette victoire fleuve, le Nigeria occupe seul la première place du groupe A avec 6 points à trois longueurs de la Guinée Bissau (3 pts).