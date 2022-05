Eliminatoires CAN 2023 : Trois novices font leur entrée dans la tanière...

La liste des Lions publiée par la FSF

Ils ont été annoncés dans la tanière par la presse sénégalaise en début de semaine, Aliou Cissé l’a confirmé ce vendredi. Alpha Diounkou (Barcelone Fc ), Demba Seck (Torino) et Ilimane Ndiaye (Sheffield) ont été rappelés par le sélectionneur national.





Ce dernier à publié sur le site de la Fsf une liste de 26 joueurs qui doivent prendre part aux prochaines sorties des Lions contre le Bénin, le 4 prochain au Stade Me Abdoulaye Wade et le 7 juin contre le Rwanda à Kigali. Des rencontres comptant pour les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Can 2023.



La liste des joueurs retenus par le sélectionneur national Aliou Cissé pour les rencontres Senegal-Benin (04/06/2022) et Rwanda-Senegal (07/06/2022), comptant pour les 1ère et 2e journées des éliminatoires de la #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/OS5c9xNyz9 — FSF (@Fsfofficielle) May 27, 2022





Cissé qui devait faire face à la presse pour s’exprimer sur certaines questions a annulé cette conférence de presse à cause du deuil national décrété par le Président de la République suite aux décès de 11 nouveau-nés à l'hôpital Abdoul Aziz Dabakh de Tivaouane.