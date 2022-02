Éliminatoires CDM U20 Féminine : Les Lionnes s’imposent aux tirs au but contre les Marocaines et joueront le dernier tour

Dans le cadre du quatrième tour des éliminatoires zone Afrique de la coupe du monde U20 féminine devant se tenir au Costa Rica, le Sénégal était opposé à l'équipe du Maroc ce samedi pour la manche retour. Au match aller, les deux équipes s’étaient quittées sur le score d’un but partout.



Dans cette rencontre, les Lionnes vont ouvrir le score à la 33e minute par l’intermédiaire de Hapsatou Malado Diallo. Elle récidive après avoir marqué l’unique but du Sénégal à Rabat.



Mais les protégées d’Aicha Henriette Ndiaye vont être rattrapées au score à la 49e minute après un but d’El Amrani Oumayma. 1-1, la séance des tirs s’imposait. Et dans cet exercice, les Lionnes U20 vont se montrer plus adroites et le remporter 5-4.



Les Sénégalaises se qualifient pour le 4e et dernier tour de ces éliminatoires.