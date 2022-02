Eliminatoires Mondial-2022 : Retrouvailles entre Lions et Pharaons le 23 mars, près de 75 mille spectateurs au stade du Caire

Eliminatoires Mondial-2022, Lions et Pharaons au Caire

Leur destin est lié cette année et leurs chemins se croisent au moment décisif des rendez-vous du football africain. L’équipe nationale A du Sénégal et celle de l’Egypte se sont affrontées en finale de la Can-2021, le 6 février dernier, au Cameroun. Un match qui s’est soldé par la victoire historique d’Aliou Cissé et ses poulains aux tirs au but.





Les deux formations vont se retrouver, le 23 mars prochain, au Caire, pour la manche aller des barrages de la Coupe du monde 2022, prévue au Qatar.