Eliminatoires Qatar 2022: Sénégal, Nigeria, Libye et Tunisie enchaînent, le Cameroun chute

Eliminatoires Qatar 2022, Zone Afrique

Comme attendu, la 2eme journée des éliminatoires Qatar 2022 dans la zone Afrique a tenu toutes ses promesses avec des chaudes empoignades dans les terrains du continent. Si le Sénégal, la Tunisie, la Libye et le Nigeria ont enchaîné une 2ème victoire d'affilée, les autres ténors du continent ont connu des fortunes diverses.

Championne d'Afrique en titre, l'Algérie a certes enchaîné un 29eme match sans défaite, mais elle n'a pu enchaîner un 2eme succès de rang dans les éliminatoires. En effet, les hommes de Djamel Belmadi ont été tenus en échec par le Burkina Faso (1-1). Dans l'autre rencontre du groupe, le Niger a fait forte impression en battant le Djibouti (4-2). Dans le groupe D, le Cameroun a chuté en terre ivoirienne. Les Lions Indomptables, hôtes de la prochaine CAN, ont été battus par la Côte d'ivoire(2-1). C'est l'attaquant de l'Ajax Amsterdam Sébastien Haller qui a été le bourreau des Camerounais en marquant les deux buts de la victoire ivoirienne.

Dans l'autre rencontre, le Malawi a surpris le Mozambique (1-0). Dans le groupe I, le match Guinée / Maroc est reporté à cause des évènements qui se passent en Guinée (coup d'Etat) La Guinée Bissau en profite pour prendre provisoirement la première à la faveur de sa victoire au Soudan (4-2).

Dans le groupe G, l'Afrique du Sud (4 pts) a douché les ambitions du Ghana (1-0) tandis que dans l'autre match, l'Ethiopie a battu le Zimbabwé (1-0). Dans le groupe J, la Tanzanie qui a pris le dessus sur le Madagascar (3-2) occupe la première place à égalité de points (4) avec le Bénin qui a été tenu en échec par la RD Congo(1-1).