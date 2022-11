Équateur-Sénégal : L’arbitre de la dernière finale de la Ligue européenne des champions désigné

L’arbitre français Clément Turpin

Une pointure de l'arbitrage pour diriger une rencontre décisive.





L’arbitre français Clément Turpin a été désigné pour diriger le choc du groupe A entre le Sénégal et l’Équateur, ce mardi 29 novembre au stade Khalifa International Stadium. Il sera assisté de deux de ses compatriotes.





Clément Turpin fait partie des meilleurs arbitres au monde et a dirigé la dernière finale de la Ligue des Champions, le 28 mai 2022 au Stade de France entre Liverpool et le Real Madrid. Il a officié aux deux derniers Euros, aux JO 2016, à la dernière Coupe du Monde mais aussi en Ligue des Nations et les autres compétitions organisées par l'UEFA comme la Ligue des Champions ou la Ligue Europa.