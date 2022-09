Équipe de France : Boubacar Kamara, une absence qui fait jaser

Ce jeudi 15 septembre, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 24 joueurs devant prendre part aux rencontres de la nations league contre l’Autriche et le Danemark (22 et 25 septembre). Confronté à une véritable hécatombe -en raison des nombreuses blessures-, le technicien a dû concocter un groupe inédit pour ces échéances.





Mais, une absence ne cesse de soulever moult interrogations : celle de Boubacar Kamara. Le Villans a tout simplement été zappé malgré l’indisponibilité de nombreux cadres des bleus au milieu de terrain (Pogba, Kanté…). Il voit même le jeune Youssouf Fofana de l’AS Monaco lui griller la politesse en étant convoqué pour la première fois.





Un choix de l’ancien coach de l’Olympique de Marseille qui réveille la fameuse thèse de la « sélection du verrouillage », celle consistant à convoquer un binational dans le but de l’empêcher d’évoluer pour son deuxième pays. Interrogé en conférence de presse sur le sujet, Didier Deschamps s’est montré clair : « Si je le prends, c’est le moment pour lui par rapport à ce dont j’ai besoin. Évidemment, ce sont des circonstances aussi. Après, il y a de la concurrence au même poste. Mais, je le fais que par rapport au moment présent et pour l’équipe de France mais jamais à l’encontre d’une autre sélection, quelle qu’elle soit »