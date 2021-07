Equipe de France : l'énorme regret de Mourinho pour Benzema

Si le nouvel entraîneur de l'AS Roma n'a pas épargné les Bleus après leur élimination, il a aussi confié ses regrets pour l'avant-centre du Real Madrid.







Le Special One avait notamment critiqué l'attitude des joueurs de l'EDF après le troisième but de Paul Pogba. Cependant, l'ancien coach de Tottenham est revenu sur cette rencontre et a exprimé sa déception pour son ancien protégé à la Maison Blanche entre 2010 et 2013 au micro de TalkSPORT : "Il est la raison pour laquelle je suis un peu triste que la France ne soit pas passée parce que je pense que Benzema pourrait être… Cristiano Ronaldo non, Lionel Messi non, Mbappé non… Je pense que Benzema aurait enfin eu la chance d'obtenir une récompense, un Ballon d’or ou quelque chose comme ça".





José Mourinho a aussi évoqué les performances de l'attaquant depuis son retour en sélection avant de louer sa prestation lors de ce huitième de finale : "C'est un joueur incroyable, il a si bien joué, sous une pression énorme. Quand il est revenu en équipe nationale, il était sous une pression énorme et il a été fantastique (...) Son premier but est fantastique car la passe de Mbappé n'est pas bonne. Benzema fait une course et la passe arrive derrière lui. Son contact avec son pied gauche pour mettre le ballon devant lui pour attaquer à nouveau, puis le gardien de but sort et le gêne énormément mais il dévie le ballon avec le pied gauche vers le but. Techniquement, c'est un but incroyable d'un joueur brillant".